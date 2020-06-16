16.06.2020 (17:02)

В Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Калининграде прошла репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В небе над центром города в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов – истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и Ка-27ПС. Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области – Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

До 24 июня летчики Балтийского флота проведут еще две тренировки над Калининградом - 18 и 19 июня.

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