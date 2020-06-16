16.06.2020 (16:46)

Подразделения РЭБ на Алтае с помощью комплекса «Борисоглебск» дезорганизовали систему управления условного противника

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, в ходе учения дезорганизовали систему управления условного противника при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б «Борисоглебск-2».

По замыслу учения, при проведении разведывательных мероприятий был обнаружен полевой лагерь и узел связи условного противника. Для уничтожения «врага» в назначенный район совместно с подразделениями РЭБ были направлены военнослужащие мотострелковых подразделений, которые окружили условного противника. При помощи комплекса «Борисоглебск-2» специалисты РЭБ выявили каналы связи и управления, а затем осуществили их радио электронное подавление, тем самым дезорганизовав систему управления неприятеля и исключили возможность вызова дополнительных сил. Военнослужащие мотострелковых подразделений уничтожили позиции условного противника из штатного вооружения, установленного на БМП-2.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице