16.06.2020 (16:24)

Ульяновские десантники захватили объекты условного противника в ходе внезапной проверки

Совершив перелет на большие расстояния самолетами Ил-76 и Ан-2 военно-транспортной авиации с аэродрома Ульяновск-Восточный, военнослужащие десантировались на площадки приземления в Ульяновской области. Десантирование личного состава выполнялось на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» с высоты 400 и 600 метров.

Самолеты военно-транспортной авиации, задействованные в учениях, после десантирования, совершив противозенитный маневр, убыли на аэродромы базирования.

В дальнейшем, в соответствии с замыслом учений, десантники совершили захват объектов условного противника.

«В рамках подготовки Воздушно-десантных войск, Командованием ВДВ проведена внезапная проверка готовности Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения» - отметил председатель комиссии, заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец, - «Одним из этапов мероприятия является проверка способности соединения выполнить боевую задачу. Накануне подразделения завершили мероприятия по подготовке к десантированию и бою. Командиры приняли решение, поставили задачу личному составу. После чего подразделения осуществили подготовку, посадку в самолеты и выход в назначенную точку. Хочется отметить высокий уровень подготовки экипажей самолетов ВТА, грамотные и точные действия которых позволили осуществить десантирование в точно назначенное время и в заданную точку. Также отмечаю уверенные действия личного состава Ульяновского соединения в воздухе и после приземления».

Всего в мероприятиях внезапной проверки было задействовано более 1500 человек личного состава, около 400 единиц боевой и специальной техники, а также 10 самолетов Ил-76МД и Ан-2 Военно-транспортной авиации ВКС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице