16.06.2020 (15:27)

Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова

Обстановка на территории Сирийской Арабской Республики продолжает оставаться напряженной. Основные усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договоренностей о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4, достигнутых между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики 5 марта 2020 года.

Вместе с тем боевики террористических группировок не оставляют попыток сорвать данные договоренности.

Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4. В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер.

Личный состав совместного патруля не пострадал. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации.

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Далее хочу разъяснить информацию о проведении 24 июня военных парадов в городах Российской Федерации в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Парады по сложившейся традиции пройдут и в других регионах Российской Федерации. Это знак особого уважения прежде всего к ветеранам, к гражданам, проживающим в разных областях нашей большой страны.

Военные парады и артиллерийские салюты пройдут в городах-героях, а также в городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейских корпусов. Всего в 28 городах России.

В других городах и населенных пунктах Российской Федерации 24 июня 2020 года будут проведены праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих.

При этом мероприятия будут организовываться и проводиться в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно. Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия. Повторюсь — согласно указанию Верховного Главнокомандующего — требование безопасности, сохранение здоровья военнослужащих и граждан страны при проведении воинских торжественных мероприятий 24 июня, в годовщину парада 1945-го года, будет выполнено в полной мере.

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