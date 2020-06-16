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16.06.2020 (14:41)

Сапёры Балтийского флота обезвредили в Калининградской области четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны

За минувшие сутки специалисты групп разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили четыре 122-мм артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Балтийского городского округа Калининградской области.

Найденные снаряды вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования Балтийского флота уже обезврежено более 1,2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Утилизация боеприпасов
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