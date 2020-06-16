16.06.2020 (14:41)
Сапёры Балтийского флота обезвредили в Калининградской области четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны
За минувшие сутки специалисты групп разминирования соединения морской пехоты Балтийского флота обезвредили четыре 122-мм артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Балтийского городского округа Калининградской области.
Найденные снаряды вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.
С начала 2020 года специалистами групп разминирования Балтийского флота уже обезврежено более 1,2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
Новости по теме:
Более тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО ежедневно дезинфицируют объекты инфраструктуры в Ленинградской области
Метки: