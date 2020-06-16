16.06.2020 (14:30)
Около 150 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет подготовлено в ЦВО
Около 150 участков для голосования военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и членов их семей по вопросам внесения изменений в Конституцию Российской Федерации будет подготовлено до 1 июля.
Помимо воинских частей участки для голосования будут открыты при военных лечебных и санаторных учреждениях.
Все помещения, выделенные для голосования военнослужащих и членов их семей, будут предварительно обработаны специальными дезинфекционными командами и оснащены постами медицинского контроля.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входят заграничные объекты: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии.
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