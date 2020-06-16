16.06.2020 (13:26)
В армейском корпусе Балтийского флота началось боевое слаживание в составе отделений
На нескольких полигонах в Калининградской области военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота приступили к боевым стрельбам в составе отделений.
В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 500 военнослужащих, которые оттачивают навыки ведения прицельного огня по условному противнику днем и ночью, в сложных погодных условиях. Для этих целей задействовано более 100 единиц военной техники. Помимо стрельб в составе отделений, военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб, действуя боевыми парами.
Не менее 40% учебного времени отводится на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах. При этом условия выполнения упражнений постоянно усложняются, в частности, сокращается время появления целей, увеличивается расстояние до них и скорость их движения.
По завершении комплекса боевых стрельб будут проведены состязания по стрельбе из штатного вооружения, по результатам которого командование определит лучшие отделения.
После отработки взаимодействия в составе отделений военнослужащие объединения приступят к боевому слаживанию в составе взводов.