16.06.2020 (13:52)

В Калининградской области проходит учение радиотехнических подразделений ПВО

В Калининградской области проходит тактическое учение с подразделениями радиотехнического полка соединения ПВО Балтийского флота, оснащенных современными радиолокационными станциями «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации.

В рамках учения специалистам предстоит выполнить нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-300 и С-400.

Радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления.

Учение носит плановый характер, в нем задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и 2 страны-партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3-х тысяч военнослужащих.

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