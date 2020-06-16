16.06.2020 (13:34)

В Севастополе состоится первая вечерняя тренировка парада Победы

Первая вечерняя тренировка прохождения парадных расчётов и военной техники Черноморского флота (ЧФ), воинских подразделений Южного военного округа и других силовых министерств и ведомств состоится в Севастополе 16 июня.

В составе парадных рот и батальонов по центральной улице города-героя пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы и дивизии надводных кораблей, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и МЧС России, а также сводные парадные роты школьников из Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

После пятилетнего перерыва в Севастополе в параде принимает участие сводный парадный расчёт военнослужащих – женщин.

В механизированной части парада будет задействовано более 80 единиц боевой техники, среди которых будет представлена как современная техника, так и образцы техники времён Великой Отечественной войны.

Руководит тренировкой и командует парадом в Севастополе начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Игорь Смоляк, принимает парад – командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Проведение тренировки запланировано с 20 до 24 часов, а генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня с 10 до 12 часов.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБ защиты флота на постоянной основе проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошёл тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты.

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