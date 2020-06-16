16.06.2020 (10:37)

На площади Победы Южно-Сахалинска прошла первая совместная тренировка механизированной и пеших колонн военного парада

Первая совместная тренировка механизированной и пеших колонн в рамках подготовки к параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на главной площади Южно-Сахалинска.

В военном параде, который состоится 24 июня, будет задействованы 32 единицы боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

По главной площади города прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», боевые машины «Град» на базе автомобиля «Урал».

В день проведения парада, замыкающей машиной в колонне пойдёт легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

Пешая колонна была сформирована из 17 парадных расчётов в состав которой входят офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей представители других силовых ведомств, а также воспитанники кадетского корпуса и юнармейцы. Всего на тренировку было привлечено свыше 900 человек и задействовано 32 единицы боевой техники. Весь личный состав находился в средствах индивидуальной защиты.

Участникам парада предстоит провести еще одну ночную тренировку 17 июня. Генеральная репетиция военного парада состоится 20 июня в 10 часов утра.

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