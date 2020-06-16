16.06.2020 (11:59)

Ротные тактические группы ЮВО в Дагестане совершили марш на полигон для проведения учений

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане совершили марш на полигон Дальний для проведения учений.

Военнослужащие на общевойсковом полигоне проведут боевые операции с применением вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор». В ходе учения мотострелки отработают высадку из вертолетов тактического десанта в район выполнения боевой задачи.

В ходе учения планируется отработать тактику маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом будет уделяться контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

В учении принимают участие более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц техники, в том числе: танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и минометы «Сани».

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