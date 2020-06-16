16.06.2020 (11:22)

Амурское объединение ВВО отмечает 77-летие со дня основания

15 июня в Белогорске Амурской области в штабе Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа состоялся торжественный митинг, посвященный 77-летию со дня основания объединения.

Офицеров управления и весь личный состав со знаменательным событием поздравил исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Сергей Нырков. «Наше объединение прошло славный ратный путь, принимая участие в ожесточенных боях Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить и чтить героев. В память о ветеранах состоится парад Победы, самый масштабный в истории Белогорского гарнизона», - сказал Сергей Нырков в поздравительном слове.

Также личный состав объединения поздравили ветераны военной службы объединения и представители общественности. Мероприятие было проведено в строгом соблюдении необходимых санитарных норм.

Справочно:

Краснознамённая общевойсковая армия является правопреемником 29-го стрелкового корпуса, формирование которого началось 15 июня 1943 г. в разгар Великой Отечественной войны. Соединения и части успешно действовали на Центральном фронте под общим командованием К.К. Рокоссовского. День Победы воины корпуса встретили юго-восточнее Данцига (ныне Гданьск, Польша). По итогам войны 48 воинам корпуса было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них — старший лейтенант И. Ладушкин, младший лейтенант В. Леваков и сержант Н. Носуля — навечно зачислены в списки объединения.

В апреле 1966 г. управление 29 стрелкового корпуса прибыло на новое место постоянной дислокации — в г. Белогорск Амурской области. В июне 1969 г. переформировано в полевое управление общевойсковой армии.

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