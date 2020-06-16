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16.06.2020 (10:50)

Около 100 военнослужащих-женщин ВВО пройдут на параде Победы в Бурятии

Около 100 военнослужащих-женщин, проходящих службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, примут участие в параде Победы, который пройдет 24 июня в столице региона – Улан-Удэ.

По главной площади торжественным маршем пройдет женский парадный расчет, составленный из специалистов медицинской службы, связи, а также подразделений тылового и технического обеспечения. Возглавит женскую парадную «коробку» военнослужащая танкового соединения Наталья Андреева.

Кроме того, традиционно, участие в параде примет сводный расчет барабанщиц, в составе 25 военнослужащих - женщин, которые пройдут сразу за ротой почетного караула.

В настоящее время с женскими парадными расчетами проходят ежедневные тренировки с исполнением песен, а также отработкой строевых приемов и синхронности действий. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии , Военные парады
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