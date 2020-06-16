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16.06.2020 (15:30)

В Воздушно-десантные войска поступает современная боевая техника

В соответствии с государственной программой вооружения, в июне 2020 года на вооружение Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск поступит батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит около 40 единиц БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В торжественной обстановке 19 июня с.г. новая техника будет передана военнослужащим одного из десантно-штурмовых батальонов гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в Пскове.

Экипажи боевых машин в течение двух месяцев, осваивали курс переподготовки в Омске на базе 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

Всего до конца 2020 года в Воздушно-десантные войска поступит более 400 единиц нового и модернизированного вооружения, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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