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16.06.2020 (09:57)

На Северном Кавказе и Закавказье начались сборы с гранатометчиками ЮВО

В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье начались сборы с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

В занятиях принимает участие более 2 тыс. гранатометчиков. Сборы пройдут на полигонах в Северной Осетии, Чечне, Дагестане и Южной Осетии.

Все военнослужащие в рамках новой методики прошли входной контроль, в течение месяца будут совершенствовать навыки классификации целей, точного расчета расстояния до них и ввода поправок на условия окружающей среды. Кроме того, гранатометчики получат практику уничтожения бронетехники условного противника на максимальных дальностях.

В ходе занятий уничтожение мишеней будет вестись гранатами повышенной пробиваемости ПГ-7ВЛ и выстрелами с взрывателем мгновенного действия ВОГ-17. Половина занятий пройдет в темное время суток с применением приборов ночного видения.

На завершающем этапе сборов пройдут комплексные контрольные занятия (выходной контроль) в целях определения степени боевой выучки и готовности к действиям как самостоятельно, так и в составе подразделений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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