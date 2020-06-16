16.06.2020 (09:54)

Медики и летчики ЮВО провели совместное тактико-специальное занятие с применением средств армейской авиации в горах Армении

Военные медики совместно с летчиками на полигоне Алагяз российской военной базы в Армении провели тактико-специальное занятие с применением вертолетов армейской авиации авиабазы Эребуни.

В сложных климатических условиях медики выполнили задачи по эвакуации условно раненых военнослужащих с поля боя с использованием медицинского оборудования, подручных средств, военной техники и военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ.

Летчики отработали действия по зависанию над ранеными, экстренной посадке на незнакомую площадку в горной местности, эвакуации раненых с использованием специальных спасательных тросов и лебедок из сложных скалистых участков местности.

В практических занятиях приняли участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице