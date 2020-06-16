Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2020 (09:52)

В горах Армении с мотострелками проведены двусторонние стрельбы отделений

На полигоне Алагяз мотострелковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, провели двусторонние стрельбы в составе отделений.

Для боевой стрельбы была создана мишенная обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин подразделений.

В ходе боевой учебы условия выполнения упражнений постоянно усложнялись путем сокращения времени появления целей, увеличения расстояния до них и скорости их движения.

Основное внимание при проведении боевых стрельб обращалось на умения и навыки военнослужащих в проведении совместных действий в сложных климатических условиях высокогорной местности.

Не менее 30% стрельб проводилось в ночное время суток, также использовались средства защиты от оружия массового поражения: противогазы и общевойсковые защитные комплекты.

Боевая стрельба отделений – это высшая форма обучения тактической подготовки, которая является завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки отделений.

В практической подготовке по модульной системе принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Севастополе пройдёт выставка династии флотских фотографов, посвящённая 75-летию Великой Победы
Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России приступили к тестированию населения на COVID-19 в труднодоступных районах Дагестана с использованием новейших мобильных лабораторий
Около ста жителей Дагестана прошли курс лечения в полевых госпиталях Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске
Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы времен войны, найденные в Городищенском районе Волгограда

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false