16.06.2020 (09:52)

В горах Армении с мотострелками проведены двусторонние стрельбы отделений

На полигоне Алагяз мотострелковые подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, провели двусторонние стрельбы в составе отделений.

Для боевой стрельбы была создана мишенная обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин подразделений.

В ходе боевой учебы условия выполнения упражнений постоянно усложнялись путем сокращения времени появления целей, увеличения расстояния до них и скорости их движения.

Основное внимание при проведении боевых стрельб обращалось на умения и навыки военнослужащих в проведении совместных действий в сложных климатических условиях высокогорной местности.

Не менее 30% стрельб проводилось в ночное время суток, также использовались средства защиты от оружия массового поражения: противогазы и общевойсковые защитные комплекты.

Боевая стрельба отделений – это высшая форма обучения тактической подготовки, которая является завершающим этапом боевого слаживания и огневой выучки отделений.

В практической подготовке по модульной системе принимают участие более 300 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц военной техники.

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