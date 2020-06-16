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16.06.2020 (08:50)

В Севастополе пройдёт выставка династии флотских фотографов, посвящённая 75-летию Великой Победы

В рамках празднования  75-летия Великой Победы в г. Севастополе фотографом Музея Черноморского флота С.О. Петросяном подготовлена фотовыставка, посвященная этому событию, которая представляет собой ретроспективу мероприятий празднования Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы, а также сравнительные виды послевоенного и современного города.

В выставке использованы фотографии династии севастопольских фотографов отца и сына Петросяна О.М. и Петросяна С.О.

Презентация выставки состоится в Севастополе 24 июня в сквере Защитников Севастополя после окончания военного парада и прохождения военной техники.

В открытии выставки примет участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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