16.06.2020 (08:50)
В Севастополе пройдёт выставка династии флотских фотографов, посвящённая 75-летию Великой Победы
В рамках празднования 75-летия Великой Победы в г. Севастополе фотографом Музея Черноморского флота С.О. Петросяном подготовлена фотовыставка, посвященная этому событию, которая представляет собой ретроспективу мероприятий празднования Дня Победы в Севастополе с 1945 по 2020 годы, а также сравнительные виды послевоенного и современного города.
В выставке использованы фотографии династии севастопольских фотографов отца и сына Петросяна О.М. и Петросяна С.О.
Презентация выставки состоится в Севастополе 24 июня в сквере Защитников Севастополя после окончания военного парада и прохождения военной техники.
В открытии выставки примет участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.
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