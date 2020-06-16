16.06.2020 (08:15)

Первые пациенты выписаны из военного многопрофильного мобильного госпиталя в г.Чите



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первые пациенты выписаны из военного многопрофильного мобильного госпиталя в г.Чите

С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя военные медики Восточного военного округа оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края, сегодня из госпиталя, развернутом в городе Чита, были выписаны первые пациенты.

За прошедшие сутки поступило 19 пациентов. На лечении в госпитале состоит 40 человек. Сегодня произведена выписка первых 8 пациентов.

Пациенты выписаны после двукратных отрицательных результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. Все они остались довольны работой военных медиков и оснащенностью мобильного многопрофильного госпиталя.

«Надеялся на порядок, соблюдение временного регламента, ну так и оказалось. Лечение было предоставлено четко по минутам, персонал госпиталя удивительный, внимательный и терпеливый» - рассказал выписавшийся пациент мобильного многопрофильного госпиталя Гетманов Павел.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.

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