16.06.2020 (05:00)

Выездные бригады врачей полевых госпиталей Минобороны России приступили к тестированию населения на COVID-19 в труднодоступных районах Дагестана с использованием новейших мобильных лабораторий

В рамках оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в труднодоступных районах Республики Дагестан, выездные бригады военных специалистов продолжают оказывать не только медицинскую и консультативную помощь населению, но и приступили к тестированию граждан на наличие вируса COVID-19.

На базе фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и участковых больниц горных селений республики военными врачами осуществляется отбор биопроб для проведения ПЦР диагностики, которая проводится с использованием новейших мобильных лабораторий.

Данная система диагностики является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире и позволяет получать результат за 30 минут.

Всего военными врачами полевых госпиталей Минобороны России выполнено шесть вне госпитальных выездных консультаций, принято более 800 граждан и отобрано свыше 800 биопроб для проведения ПЦР диагностики.

Ранее сообщалось, что мобильные лаборатории были поставлены в республику Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при содействии Минобороны России. Они успешно применялись российскими военными медиками на территории полевого госпиталя в г.Бергамо в рамках программы оказания помощи Российской Федерацией Итальянской республике.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекци.

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