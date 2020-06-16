16.06.2020 (06:20)

В Бурятии силами пожарных команд ВВО ликвидированы лесные пожары на площади около 140 гектар

Пожарным командам Восточного военного округа, дислоцированным в Республике Бурятия, с начала введенного в республике особого пожароопасного периода удалось потушить 6 лесных пожаров на площади около 140 гектар.

Практически ежедневно личный состав выезжает по тревоге для ликвидации очагов возгорания. Только благодаря оперативности пожарных команд и своевременному прибытию на место, удается ликвидировать незначительные возгорания, тем самым избегать крупных пожаров.

В мае текущего года климатические условия усложнили работу расчетам, на протяжении всего месяца в республике был сильный порывистый ветер и увеличивал скорость распространения огня на сотни метров.

Пожарные команды и расчеты находятся в состоянии готовности немедленному применению, в том числе при необходимости оказать помощь местному населению. С личным составом сводных подразделений регулярно проводятся тренировки по действиям при локализации и тушении пожаров.

Помимо этого в соединениях и воинских частях принимаются комплексные противопожарные меры в пожароопасный период.

Мероприятия включают в себя проверку готовности пожарных водоемов, систем подачи воды и комплектности пожарных щитов, оборудование противопожарных рвов и минерализованных полос вокруг военных объектов и воинских частей. Помимо этого проводится сплошная очистка военных полигонов от мусора и сухой травы.

Всего в состав сводных противопожарных подразделений входит около тысячи военнослужащих и до 50 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе и тяжелая гусеничная техника.

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