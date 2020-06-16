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16.06.2020 (06:15)

В Уссурийске прошла первая тренировка Парада Победы с привлечением военной техники

На центральной улице г. Уссурийска состоялась первая тренировка парадных расчетов Уссурийского гарнизона совместно с механизированной колонной.  

От Приморского краснознаменного объединения Восточного военного округа в этом году в военном параде примет участие  свыше 90 единиц военной техники, в том числе боевые машины БМП-2, противотанковые ракетные комплексы  «Конкурс», РСЗО «Ураган», бронетранспортеры БТР?80, танки Т-72Б,  САУ  «Гиацинт», самоходные минометы «Тюльпан», САУ «МСТА?С», пусковые установки ЗРК «Бук-М1», «Штурм-С», тяжелые огнеметные системы ТОС?1 «Солнцепек»,  Урал-4320 с 122-мм гаубицей Д-30, РСЗО  «Торнадо», пусковые установки ОТРК «Искандер-М», армейские вездеходы АМ-1, поступившие в этом году на вооружение вездеходы ГАЗ-4433-20 и СТС «Тигр».

 Возглавит механизированную колонну восстановленный ретро-автомобиль, легендарный ГАЗ-АА «Полуторка».

В г. Уссурийске подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа проводят дезинфекцию улицы Некрасова и центральной площади города после проведения парадных тренировок.

К профилактическим мероприятиям по дезинфекции территории города привлечены три авторазливочные станции АРС-14 КМ. Расчеты РХБ защиты проводят специальную обработку перед каждой репетицией. Специалистами РХБ защиты дезинфицируют более 1000 кв.м площади и проезжей части, около 50 единиц автомобильной техники, задействованной в перевозке парадных расчетов.

Тренировки Парада Победы в составе гарнизона на центральной площади г. Уссурийск пройдут 17 июня с 20 до 22 часов по местному времени. Генеральная репетиция пройдет 20 июня с 10 до 13 часов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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