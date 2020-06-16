16.06.2020 (06:10)

Первая городская тренировка парадных расчётов состоялась на главной площади Хабаровска

Первая городская тренировка парадных расчётов, участвующих в Параде Победы, состоялась на главной площади города Хабаровска.

Под руководством командующего войсками Восточного Военного округа генерал-полковника Геннадия Жидко прошла совместная тренировка парадных расчётов и военной техники войск Хабаровского гарнизона в преддверии парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После проведения предварительных тренировок парадных расчётов на арене «Ерофей», войска, участвующие в Параде Победы 24 июня, а также колонны военной и ретро-техники были передислоцированы на площадь имени Ленина для совместного проезда и прохождения.

По центральной площади Хабаровска прошли подразделения за Министерство обороны Российской Федерации численностью более 3000 военнослужащих и парадные расчеты, представляющие другие ведомства, общей численностью более 700 человек.

Прохождение начали знаменоносцы со штандартами фронтов, военнослужащие роты почётного караула окружного учебного центра. Завершили тренировку образцы военной техники, проехавшие на установленных дистанциях и интервалах друг от друга.

В тренировке парадных расчётов приняло участие порядка 4000 человек и более 160 единиц военной техники.

Справочно: При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБ защиты на постоянной основе проводится дезинфекция мест проведения тренировок, предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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