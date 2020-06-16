16.06.2020 (05:40)

Более 21 тысячи человек примет участие в парадах и шествиях на территории ВВО 24 июня

На территории Восточного военного округа 24 июня пройдут семь парадов и 47 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие около 21000 человек, в том числе от Восточного военного округа более 16500 военнослужащих, от других ведомств более 4200 человек. Планируется задействовать свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты, в частности перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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