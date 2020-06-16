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16.06.2020 (05:00)

В Белогорске Амурской области состоялась первая совместная тренировка парада Великой Победы с участием военной техники

В г.Белогорск Амурской области состоялась первая тренировка парада Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники. В текущем году количество техники, участвующей в параде решено увеличить вдвое до 45 единиц, за счёт поступления новых образцов вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ. Впервые будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С и ряд другой техники.

По центральной площади города прошли парадные расчеты соединений и воинских частей гарнизона Восточного военного округа, Дальневосточного ВОКУ и военнослужащих дальней авиации ВКС. За парадными расчетами умение держать скорость и дистанции продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.

Особое внимание на тренировке было уделено сохранению здоровья военнослужащих. Все участники были обеспечены медицинскими масками, перчатками и прошли медицинский осмотр. Перед тренировкой и после неё площадь обработали специальным дезинфецирующим раствором специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланирован парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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