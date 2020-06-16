16.06.2020 (05:40)

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции на добровольцах.

В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой – проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины.

Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы Минздравом России.

По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител).

В настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее, они продолжают находиться под непрерывным контролем военных медицинских специалистов. Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19.

Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Отбор военнослужащих ВС РФ для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники – офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медицинских учреждений Минобороны России.

26 мая с.г., в ходе встречи в режиме видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил, что 48 Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице