15.06.2020 (22:38)

В подмосковном Алабине состоялась заключительная тренировка пеших расчетов с пролетом парадного строя авиации

В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась заключительная тренировка пеших расчетов и парадного строя авиации принимающих участие в военном параде, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне.

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к CoViD-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Все тренировки военного парада проводились в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.

Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты ежедневно проводили дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками) и всех транспортных средств, задействованных

для доставки парадных расчётов.

К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформирована из более 40 парадных расчётов в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

В тренировке воздушной части парада приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлет осуществлялся с 8 аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Ранее 232 единицы современной и перспективной военной техники механизированной колонны более 20 образцов, которой примут участие в военном параде впервые, были передислоцированы Северо-Западный округ Москвы на улицу Нижние Мневники, где подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники.

Участникам Парада Победы предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада Победы состоится 20 июня.

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