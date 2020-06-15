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15.06.2020 (21:28)

Саперы Северного флота обезвредили 127 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Заполярье

Сегодня дежурная группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота уничтожила 127 штук 40-мм и 105-мм артиллерийских снарядов, обнаруженных накануне в районе Долины Славы на Кольском полуострове.

Боеприпасы были найдены в местах проведения самых кровопролитных боёв в Заполярье времен Великой Отечественной войны. По оценке экспертов это - немецкие снаряды. На некоторых из них был указан год изготовления – 1936.

Взрывоопасные предметы были уничтожены в месте обнаружения методом подрыва с помощью тротиловых шашек. Район подрыва боеприпасов, находившийся в безлюдном месте, был оцеплен сотрудниками полиции.

Количество взрывоопасных находок времён Великой Отечественной войны в Мурманской области традиционно увеличивается в весенне-летний период после схода снежного покрова. В основном старые боеприпасы обнаруживают грибники и отдыхающие туристы в местах былых боёв в Кандалакшском и Печенгском районах. С начала года сапёрами Северного флота было утилизировано около 300 подобных находок.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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