16.06.2020 (10:10)

Новооскольский центр патриотического воспитания получил самолет-тренажер ДОСААФ

Самолет Ан-2 передан ДОСААФ России в Центр патриотического воспитания Новооскольского городского округа.

Подходящий биплан нашелся на Московском авиационно-ремонтном заводе ДОСААФ и станет тренажером, на котором курсанты местных военно-патриотических клубов будут постигать азы парашютного десантирования. Об этом сообщили в региональном отделении ДОСААФ Белгородской области.

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Кроме того, Ан-2 будет использоваться как контактный памятник — все желающие смогут побывать в кабине пилота и салоне, сфотографироваться и познакомиться с историей единственного в мире легкого многоцелевого самолета, который выпускается уже более 70 лет.