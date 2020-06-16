16.06.2020 (07:00)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО уничтожили условного противника огнем из всех орудий

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели масштабные боевые стрельбы в рамках тактико-специального учения.

Особенностью учения стал масштаб проведения боевых стрельб. В занятии по боевой подготовке приняли участие все образцы ствольной, реактивной артиллерии и ракетных комплексов объединения, такие как реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо –Г», «Ураган», гаубицы «Мста-С», «Мста-Б», минометы 2С12 «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие единицы артиллерийской военной техники.

Всего в тактико-специальном учении было задействовано порядка 300 военнослужащих и 70 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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