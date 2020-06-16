16.06.2020 (06:00)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО применили тактику «кочующих» миномётов для уничтожения «противника» в Воронежской области

Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа провели тактическое учение по обнаружению артиллерии условного противника при помощи тактики «кочующих» миномётов в Воронежской области.

По условиям учения, военнослужащие были лишены возможности взаимодействовать с комплексами артиллерийской разведки и беспилотной летательными аппаратами, а подразделения «противника» имели существенное численное преимущество.

Для решения огневой задачи расчеты 120-мм минометов «Сани» выполняли синхронное движение по заданном маршруту с выполнением боевых стрельб и занятием новых огневых позиций. При открытии ответного огня велся корректирующий огонь по целям на дальностях до 1200 м.

Всего в тактических учениях приняли участие свыше 550 артиллеристов общевойсковой армии ЗВО, задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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