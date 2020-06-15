15.06.2020 (20:41)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели третий этап состязаний среди специалистов ремонтников

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл третий этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.

На данном этапе конкурса участники состязались в прохождении маршрута протяженностью 3 километра на время, который оборудован препятствиями, а также площадками для выполнения специальных работ.

Экипажи отработали действия по перемещению агрегата на точность. Выполнение данного упражнения усложнялось тем, что с момента поднятия моста краном-стрелой и до его полной установки на подставку, на агрегат ставился стакан с наполненной водой, который необходимо было не уронить и не расплескать до завершения операции. В случае проливания или опрокидывания стакана с водой судьи начисляли штрафное время.

По итогам третьего этапа состязаний среди специалистов ремонтников ОГРВ ПРРМ экипажам были присвоены баллы в общезачётную таблицу. Конкурс завершится после четвертого этапа.

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