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15.06.2020 (20:24)

Военно-транспортная авиация провела завершающую тренировку над подмосковным Алабином в ходе подготовки к параду Победы в Москве

Самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76МД тверского соединения ВТА приняли участие в заключительной тренировке воздушной части военного парада, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве.

Тренировка авиации Воздушно-космических сил прошла над площадкой, имитирующей Красную площадь в подмосковном Алабине.

Экипажи отработали взаимодействие в воздухе при сближении 100 на 100 метров, выдержав строгий боевой порядок.

Полет выполнялся на высоте 400 метров и со скоростью 500 километров в час.

Экипажи парадных расчетов ВТА состоят из лучших в своем деле военных летчиков, которые уже не раз принимали участие в воздушных парадах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , ВКС , ВВС
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