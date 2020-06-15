15.06.2020 (20:24)
Военно-транспортная авиация провела завершающую тренировку над подмосковным Алабином в ходе подготовки к параду Победы в Москве
Самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76МД тверского соединения ВТА приняли участие в заключительной тренировке воздушной части военного парада, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве.
Тренировка авиации Воздушно-космических сил прошла над площадкой, имитирующей Красную площадь в подмосковном Алабине.
Экипажи отработали взаимодействие в воздухе при сближении 100 на 100 метров, выдержав строгий боевой порядок.
Полет выполнялся на высоте 400 метров и со скоростью 500 километров в час.
Экипажи парадных расчетов ВТА состоят из лучших в своем деле военных летчиков, которые уже не раз принимали участие в воздушных парадах.
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