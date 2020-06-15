15.06.2020 (20:30)

Конкурсный отбор кандидатов в Военную академию РВСН впервые проходит дистанционно

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого проходит конкурсный отбор кандидатов для комплектования 1 курса адъюнктами из числа офицеров. В связи со сложившейся эпидемической обстановкой впервые вступительные экзамены будут проходить дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи.

Для кандидатов из числа постоянного состава академии, а также из других воинских частей и организаций, дислоцированных в Московском гарнизоне, вступительные испытания будут проведены в специальной аудитории.

К освоению программ адъюнктуры допускаются офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией специалист или магистр, опыт практической работы на офицерских должностях не менее двух лет, положительно зарекомендовавшие себя по службе и проявившие способности к педагогической или научной деятельности.

При подготовке к проведению мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, в период проведения конкурсного отбора будет проведена оценка состояния здоровья кандидатов на поступление по результатам медицинского освидетельствования, проведенного военно-врачебными комиссиями по месту прохождения ими военной службы в воинских частях.

Обучение в адъюнктуре осуществляется по очной и заочной формам. Срок обучения по очной форме — 3 года, по заочной — 4 года.

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