15.06.2020 (20:07)
В Новосибирской области прошла первая совместная репетиция парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Первая совместная репетиция пеших расчетов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла на территории военного аэродрома Толмачево в Новосибирской области.
В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей, а также силовых структур региона.
В составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы С-400, «Панцирь-С1», артиллерийские установки «Нона-СВК», «Мста-Б».
Во время репетиции военнослужащие отработали порядок и последовательность выдвижения личного состава и техники, а также элементы приветствия и выноса знамен.
К участию в совместной репетиции парада допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний, прошедшие обязательный медицинский осмотр военными медиками. Военнослужащие войск РХБ защиты произвели дезинфекцию площадки, на которой проходила совместная репетиция, военной техники, а также транспорта, на котором происходила перевозка военнослужащих к месту проведения репетиции.
Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.