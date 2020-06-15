15.06.2020 (19:25)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» совершает межфлотский переход на Балтику.

Корабль вышел из главной базы Северного флота — Североморска — 13 июня, прошёл Баренцево и вошёл в Норвежское море. Его плавание проходит вдоль побережья Скандинавского полуострова в благоприятных гидрометеорологических условиях.

Перед выходом в море экипаж корабля в течение двух недель отрабатывал мероприятия на рейде Кольского залива и в Баренцевом море, проходя обязательный карантин. Каждый член команды успешно прошёл двойное тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Перед выходом корабля в море на нём состоялось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России, которое назначено на 1 июля. Своё избирательное право реализовал каждый военнослужащий из числа отправившихся в морской поход.

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