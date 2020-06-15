15.06.2020 (17:50)

Российские летчики в Таджикистане приступили к подготовке вертолетов для пролета над 201-й военной базой, посвященного 75-й годовщине Великой Победы

Российские летчики в Таджикистане приступили к подготовке вертолетов для демонстрационного пролета над территорией 201-й военной базы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На аэродроме Гиссар инженерно-технический состав осмотрел авиационную технику и проводит комплекс регламентных работ по проверке герметичности систем, механизмов и агрегатов летательных аппаратов.

В дальнейшем пилотам предстоит отработать элементы простого пилотирования: взлет, вертикальное снижение, посадку, а также полеты в составе пар.

Как сообщалось ранее, 24 июня запланирован демонстрационный пролет двух пар вертолётов Ми-8 и Ми-24, которые выполнят пролет над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч. В мероприятии будут задействованы вертолеты из состава авиагруппы военной базы.

Справолчно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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