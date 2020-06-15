15.06.2020 (17:40)

Под Калининградом состоялась тренировка прохода механизированной колонны, участвующей в параде Победы

На аэродроме Храброво под Калининградом состоялась тренировка прохода механизированной колонны с военной техникой Балтийского флота, участвующей в параде Победы.

Тренировка проводилась для отработки слаженных действий водителей и механиков-водителей при прохождении военной техники в едином парадном строю. Для синхронных действий от военнослужащих требуются определенные навыки — умение поддерживать определенную скорость движения, выполнять различные маневры и при этом не нарушать единый строй.

24 июня в Калининграде в военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, вместе с парадными расчетами гарнизона пройдут свыше 75 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Во главе механизированной колонны на площади Победы жители и гости Калининграда смогут увидеть легендарный танк Т-34, который проедет по главной площади города своим ходом.

Военная техника на параде будет представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой. Всего в состав механизированной колонны включено 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Кроме того, гости увидят дистанционно управляемый, роботизированный, дистанционно-управляемый комплекс «Платформа - М», бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр-М».

Перед проведением тренировки механизированной колонны каждый ее образец был тщательно продезинфицирован силами подразделений РХБ защиты ЦВО в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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