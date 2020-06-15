15.06.2020 (17:34)

На российской военной базе в Таджикистане приняты дополнительные меры по защите личного состава от высокой температуры воздуха

В связи с установившейся высокой температурой воздуха командованием российской военной базы в Таджикистане приняты дополнительные меры по защите личного состава от тепловых ударов.

Все военнослужащие обеспечены фляжками и запасом воды из расчета четыре литра на человека в сутки, в военных городках Душанбе и Бохтар, а также на горных полигонах Ляур и Самбули оборудованы теневые навесы с ветряными вентиляторами для отдыха личного состава. На всех учебных местах установлены дополнительные баки с кипяченой питьевой водой и чаем.

В подразделениях проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от жары. Регламент рабочего времени и расписание полевых занятий скорректированы таким образом, чтобы они проходили во время наименее сильной жары.

Также на один час увеличено время отдыха для военнослужащих в обеденное время. В парках боевых машин при проведении обслуживания вооружения и военной техники дежурят медицинские работники для своевременного оказания помощи в случае теплового удара. В Таджикистане температура воздуха в дневное время на солнце достигает до +40 градусов.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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