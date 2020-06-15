15.06.2020 (17:30)

Специалисты Минобороны России на форуме «Армия–2020» обсудят проведение научных исследований на базе технополиса «ЭРА»

В августе на полях Международного военно-технического форума «Армия–2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдет круглый стол, посвященный организации научных исследований на базе лабораторного кластера Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В рамках дискуссии участники деловой встречи рассмотрят механизм привлечения операторов научных рот к совместному с предприятиями промышленности выполнению инициативных проектов на базе технополиса «ЭРА», а также ознакомятся с опытом зарубежных коллег.

Как отметили организаторы мероприятия, сейчас к научной работе в технополисе привлечены 23 предприятия оборонно-промышленного комплекса России и 200 операторов научных рот. За год службы оператор во главе с опытным наставником и научным руководителем вовлечен в процесс создания новых образцов вооружения и военной техники, предполагающий весь цикл мероприятий: от исследования до внедрения его результатов в повседневную либо учебно-боевую деятельность войск.

По итогам обсуждения специалисты определят порядок привлечения операторов научных рот к инициативным работам, а также обсудят детали совместных исследований органов военного управления и предприятий промышленности, спланированных на период с 2021 по 2022 годы.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия–2020» пройдут в период с 23 по 28 августа на ведущей выставочной площадке Минобороны России — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

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