15.06.2020 (16:55)
Зенитчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили беспилотники-разведчики «противника» в Курской области
Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотники-разведчики условного противника в ходе учения в Курской области.
Зенитчики выполнили более 15 вводных задач по уничтожению скоростных высотных целей. В качестве целей операторы комплексов «Бук-М3» захватывали и сопровождали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Боевые расчеты обеспечили безопасность воздушного пространства в условиях сложной обстановки радиоэлектронных помех.
Тренировки по поиску и обнаружению беспилотных летательных средств, проводящих разведку местности на высоких скоростях и дальностях проводились впервые и показали высокие способности расчетов ЗРК действовать по внезапным вводным.
Пусковая установка комплекса «Бук-М3» способна вести огонь по четырем малоразмерным целям единовременно, благодаря чему расчеты отработали задачи по обнаружению малогабаритных низколетящих объектов на удалении до 15 километров и выполнили электронные пуски по БПЛА «противника». После электронных пусков дивизион осуществил огневой маневр по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.
Всего в учении было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.