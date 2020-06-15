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15.06.2020 (16:55)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО уничтожили беспилотники-разведчики «противника» в Курской области

Расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотники-разведчики условного противника в ходе учения в Курской области.

Зенитчики выполнили более 15 вводных задач по уничтожению скоростных высотных целей. В качестве целей операторы комплексов «Бук-М3» захватывали и сопровождали беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Боевые расчеты обеспечили безопасность воздушного пространства в условиях сложной обстановки радиоэлектронных помех.

Тренировки по поиску и обнаружению беспилотных летательных средств, проводящих разведку местности на высоких скоростях и дальностях проводились впервые и показали высокие способности расчетов ЗРК действовать по внезапным вводным.

Пусковая установка комплекса «Бук-М3» способна вести огонь по четырем малоразмерным целям единовременно, благодаря чему расчеты отработали задачи по обнаружению малогабаритных низколетящих объектов на удалении до 15 километров и выполнили электронные пуски по БПЛА «противника». После электронных пусков дивизион осуществил огневой маневр по смене позиционного района в целях выхода из-под возможного ответного удара.

Всего в учении было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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