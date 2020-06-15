15.06.2020 (16:52)

Военнослужащие РХБ защиты провели специальную обработку социальных объектов в Алтайском крае

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) провели специальную обработку социальных объектов города Алейска.

Дезинфекции подверглись остановки общественного автотранспорта, территория Железнодорожного вокзала города. Кроме этого, военнослужащие провели обработку подъездов и территорию возле многоквартирных домов, а также асфальтированных участков дорог и прилегающих к ним территорий. Для дезинфекции военные специалисты использовали более 100 тонн специального раствора ДТС-ГК, который распыляли при помощи авторазливочной станции АРС-14КВ.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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