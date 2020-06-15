15.06.2020 (16:44)

Краснодарский аэроклуб ДОСААФ России подготовил 15 призывников-парашютистов для Воздушно-десантных войск

Будущие призывники успешно завершили подготовку по военно-учетной специальности «водитель-парашютист» в Краснодарском спортивно-парашютном авиационном клубе ДОСААФ России «Южное небо». Ранее они прошли обучение в автошколах регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края.

Обучающиеся сдали зачеты по теоретической подготовке, а также под руководством опытных инструкторов на отлично выполнили свои первые прыжки с парашютом на аэродроме Энем.

В дальнейшем молодые люди планируют пройти военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках.

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