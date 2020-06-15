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15.06.2020 (17:15)

В Красноярском крае завершился окружной этап всеармейских соревнований «Эльбрусское кольцо»

На базе центра военно-спортивной подготовки Ергаки в Красноярском крае завершился окружной этап всеармейского конкурса по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, «Эльбрусское кольцо». Состязания проходили в рамках Армейских международных игр-2020.

В течение пяти дней военнослужащие выполняли ряд специальных задач, таких как индивидуальное лазание и лазание в связках, преодоление горной полосы препятствий, стрельба из штатного оружия в составе группы, преодоление параллельной и навесной переправы через реку, совершение десантирования с марш-броском, а также восхождение на гору Тушканчик.

По итогам соревнований первое место заняли военнослужащие соединения специального назначения из Самарской области, второе место у команды военнослужащих соединения специального назначения Новосибирской области, третье место заняли военнослужащие горного соединения Республики Тыва.

В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Лучшие военнослужащие и сборная команда продолжат состязания на всеармейском этапе «Эльбрусского кольца».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
АрМИ , Эльбрусское кольцо
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