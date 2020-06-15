15.06.2020 (16:18)

Сапёры Балтийского флота обезвредили пять боеприпасов времён Великой Отечественной войны

В минувшие выходные специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного и мотострелкового полков армейского корпуса Балтийского флота обезвредили на территории Калининградской области пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Саперами были обезврежены 100-мм артиллерийский снаряд на улице Арсенальной в Калининграде, 120-мм противотанковая мина на улице Лесной проезд в поселке Неплейкино Светловского городского округа, 100-мм артиллерийский снаряд и ручная граната РГД-42 в поселке Павлово Балтийского городского округа и 76-мм артиллерийский снаряд в посёлке Голубево Гурьевского городского округа.

Все найденные боеприпасы вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

С начала года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 1,2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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