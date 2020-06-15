15.06.2020 (16:06)

Военный парад в Самаре 24 июня возглавит легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны

В параде Победы 24 июня в Самаре единственной раритетной техникой, которая проедет раньше современных военных образцов станет легендарный танк Т-34.

Подготовка танка к параду началась сегодня. Военнослужащие в специально оборудованном помещении подготовят основные узлы и механизмы Т-34, а также обновят внешний вид корпуса, нанесут знаменитую надпись «На Берлин!». Всего в параде будут задействовано свыше 50 единиц военной техники Центрального военного округа и более 30 единиц раритетных машин Самарского клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи.

В самарском параде, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона.

В составе механизированной колонны будут задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3 и зенитные ракетные системы С-300.

Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации. Всего будет задействовано 14 самолетов и вертолетов. Жители города смогут увидеть два истребителя-перехватчика МиГ-3, два истребителя-бомбардировщика Су-34, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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