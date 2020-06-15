15.06.2020 (15:59)
Два вертолета Ми-8МТВ5-1 поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии
Два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1 поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии.
До конца июня 2020 года парк авиабазы пополнят два модернизированных вертолета Ми-8МТВ5-1, на борту которых уже установлены комплексы бортовой обороны. Кроме того, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.
Летчики вертолетного звена Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.
Новые вертолеты заменять более устаревшие модели, находящиеся на вооружении базы.
Российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.