15.06.2020 (15:59)

Два вертолета Ми-8МТВ5-1 поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии

Два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1 поступят на вооружение российской военной базы в Киргизии.

До конца июня 2020 года парк авиабазы пополнят два модернизированных вертолета Ми-8МТВ5-1, на борту которых уже установлены комплексы бортовой обороны. Кроме того, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.

Летчики вертолетного звена Ми-8 прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

Новые вертолеты заменять более устаревшие модели, находящиеся на вооружении базы.

Российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства. На вооружении авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице