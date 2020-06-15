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15.06.2020 (15:50)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проходит сбор с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проходит сбор с гранатометчиками АГС-17.

В рамках сбора около 50 военнослужащих ОГРВ ПРРМ отрабатывают своё мастерство в разное время суток.

На теоретическом этапе подготовки военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также усовершенствовали знания по классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них и вводить поправки на внешние условия.

На практическом этапе сбора гранатомётчики отработают действия по устранению возможных задержек и неисправностей, возникающих при стрельбе из гранатометов, уничтожению бронетехники на максимальных дальностях. При проведении сбора особое внимание будет уделено действиям военнослужащих при поражении целей, имитирующих легкобронированную технику условного противника.

Сборы в ОГРВ ПРРМ по подготовке гранатометчиков проводятся в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Приднестровье
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