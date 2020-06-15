15.06.2020 (15:20)

В Тверской области летчики военно-транспортной авиации провели тренировку по подготовке к параду Победы на Красной площади

В Тверской области летчики военно-транспортной авиации провели плановую тренировку по подготовке к параду Победы на Красной площади.

С аэродрома Мигалово в составе звена вылетели экипажи Ил-76мд. Все совершалось по строго запланированному времени с точностью до минуты. Летчики отработали сближение с проходом над площадкой подмосковного Алабино, где проходит подготовка пеших парадных расчетов. Экипажи прошли на высоте 500 метров с дальнейшим разлетом и следованием на посадку.

Перед самим парадом Победы еще планируется одна тренировка над Алабино и генеральная репетиция над Красной площадью.

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