15.06.2020 (15:42)

В ВДВ сформирована специальная десантная группа для доставки специалистов, не имеющих опыта совершения прыжков с парашютом

В 309-м центре специальной парашютной подготовки (ЦСПП) Воздушно-десантных войск сформирована особая группа военнослужащих, способная десантироваться с парашютной системой типа «тандем» для доставки в труднодоступные места не имеющих опыта прыжков с парашютом специалистов различного профиля, в том числе врачей и ученых.

«Не так давно в 309-м ЦСПП была организована особая группа военнослужащих, способная совершать прыжки с парашютной системой типа «тандем» с целью доставки в определенное место специалиста, например, врача, ученого, связиста, не имеющего опыта совершения парашютных прыжков, — отметил начальник ЦСПП ВДВ подполковник Дмитрий Ретюнских. — Неопытному человеку ничего не нужно делать, за отделение от летательного аппарата, нахождение в воздухе и приземление будет отвечать обученный военнослужащий».

На сегодняшний день ЦСПП подготовлено более 200 специалистов воздушно-десантной подготовки не только для ВДВ, но и для других родов войск Вооружённых Сил Российский Федерации.

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