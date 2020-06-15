15.06.2020 (15:42)
В ВДВ сформирована специальная десантная группа для доставки специалистов, не имеющих опыта совершения прыжков с парашютом
В 309-м центре специальной парашютной подготовки (ЦСПП) Воздушно-десантных войск сформирована особая группа военнослужащих, способная десантироваться с парашютной системой типа «тандем» для доставки в труднодоступные места не имеющих опыта прыжков с парашютом специалистов различного профиля, в том числе врачей и ученых.
«Не так давно в 309-м ЦСПП была организована особая группа военнослужащих, способная совершать прыжки с парашютной системой типа «тандем» с целью доставки в определенное место специалиста, например, врача, ученого, связиста, не имеющего опыта совершения парашютных прыжков, — отметил начальник ЦСПП ВДВ подполковник Дмитрий Ретюнских. — Неопытному человеку ничего не нужно делать, за отделение от летательного аппарата, нахождение в воздухе и приземление будет отвечать обученный военнослужащий».
На сегодняшний день ЦСПП подготовлено более 200 специалистов воздушно-десантной подготовки не только для ВДВ, но и для других родов войск Вооружённых Сил Российский Федерации.